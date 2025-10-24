Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко щастлив: Има сплотеност! Всички са като мои деца

Гьоко щастлив: Има сплотеност! Всички са като мои деца

  • 24 окт 2025 | 19:48
  • 419
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски даде мнението си след победата с 3:2 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът от Северна Македония беше в отлично настроение и похвали момчетата си.

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

"Новините за поддръжката на клуба са много важни за нас. Има сплотеност. Днес за първи път видях всички групи фенове заедно, това е много важно - единност. Работим много добре, макар че имахме много проблеми през седмицата. Нямахме много време след мача с Лудогорец. Бернардо имаше проблеми, имахме и болен футболист. Пет пъти питах на полувреме дали да правя промени, те казаха, че могат да продължат. Когато биеш в мача, слабостите се забравят.

Коуто: Ние сме млад и качествен отбор
Коуто: Ние сме млад и качествен отбор

Бернардо и Шанде са силни във всеки мач, всички футболисти играят добре. Лека-полека сплотихме отбора, ако мога да кажа така. Георг Стояновски се раздаваше много в средата, той е централен нападател, головете трябва да го държат. Трябва да вкарва голове. Щастлив съм за всички голове, които вкарахме. Всички са като мои деца, обичам ги еднакво - от първия до последния", каза треньорът на "соколите".

