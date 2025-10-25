Леклер: Позитивен петък, но...

Шарл Леклер определи петъчния ден на Гран При на Мексико Сити като „позитивен“ за Ферари, но каза, че за Скудерията е нереалистично да мисли за борба с Ред Бул и Макларън в квалификацията и състезанието на „Ерманос Родригес“ днес и утре.
Леклер започна уикенда с най-добро време в първата тренировка, след което се нареди втори във втората сесия, в която беше изпреварен с 0.153 секунди от Макс Верстапен. Пред медиите монегаскът обясни, че нидерландецът изглежда много силен в една обиколка, а Макларън – в дълга серия от обиколки, което прави двата отбора фаворити за полпозишъна и победата. Все пак Леклер заяви, че във Ферари няма да се откажат и ще потърсят начин да се опълчат на двата тима.
„Беше позитивен петък, но все още изоставаме от Ред Бул, особено с малко гориво, а от Макларън с много гориво. В това няма изненади, ние очаквахме те да са силните отбори тук. Но ние направихме някои добри обиколки. Чувствах се добре в колата, така че ние трябва да надградим над това утре и се надявам да открием малко повече представяне.
„С повечко гориво ние сме малко по-сериозна конкуренция на Ред Бул, но Макларън са в своя собствена лига, при това с много. Не знам какво точно става там. Надявам се те да бяха с по-малко гориво, но не знам. Изглеждаха много силни. Засега не изглежда реалистично за нас да се борим с тях в състезанието, но ще направим промени, за да се опитаме да се доближим до тях“, обясни Леклер.
Неговият съотборник Люис Хамилтън завърши петъчния ден на петото място с изоставане от само 0.147 от монегаска. Седемкратният шампион пропусна първата сесия, в която неговият болид беше поверен на Антонио Фуоко, а след края на втората тренировка призна, че е изненадан от сравнително малкия си пасив спрямо Леклер.
„Изненадан съм колко близо бяхме като се има предвид колко не добре се чувствах. Заради надморската височина тук ние използваме много големи крила, но получаваме притискане, което е по-малко от „Монца“, така че се пързаляме изключително много в търсенето на сцепление, но него го няма.
„Колата се пързаляше доста. Балансът беше много отворен. Имам много работа за вършене, за да намеря по-добър баланс. Определено не искам да се състезавам с това, което имах днес. Балансът в дългите серии не беше толкова лош, но ние трябва да извлечем повече от гумите. Знам, че в колата има повече скорост“, заяви Хамилтън.
