Леклер: Позитивен петък, но...

Шарл Леклер определи петъчния ден на Гран При на Мексико Сити като „позитивен“ за Ферари, но каза, че за Скудерията е нереалистично да мисли за борба с Ред Бул и Макларън в квалификацията и състезанието на „Ерманос Родригес“ днес и утре.

Chasing the last light 🌒 pic.twitter.com/XGStvyfUI3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 25, 2025

Леклер започна уикенда с най-добро време в първата тренировка, след което се нареди втори във втората сесия, в която беше изпреварен с 0.153 секунди от Макс Верстапен. Пред медиите монегаскът обясни, че нидерландецът изглежда много силен в една обиколка, а Макларън – в дълга серия от обиколки, което прави двата отбора фаворити за полпозишъна и победата. Все пак Леклер заяви, че във Ферари няма да се откажат и ще потърсят начин да се опълчат на двата тима.

„Беше позитивен петък, но все още изоставаме от Ред Бул, особено с малко гориво, а от Макларън с много гориво. В това няма изненади, ние очаквахме те да са силните отбори тук. Но ние направихме някои добри обиколки. Чувствах се добре в колата, така че ние трябва да надградим над това утре и се надявам да открием малко повече представяне.



„С повечко гориво ние сме малко по-сериозна конкуренция на Ред Бул, но Макларън са в своя собствена лига, при това с много. Не знам какво точно става там. Надявам се те да бяха с по-малко гориво, но не знам. Изглеждаха много силни. Засега не изглежда реалистично за нас да се борим с тях в състезанието, но ще направим промени, за да се опитаме да се доближим до тях“, обясни Леклер.

Неговият съотборник Люис Хамилтън завърши петъчния ден на петото място с изоставане от само 0.147 от монегаска. Седемкратният шампион пропусна първата сесия, в която неговият болид беше поверен на Антонио Фуоко, а след края на втората тренировка призна, че е изненадан от сравнително малкия си пасив спрямо Леклер.

Another run completed ✅ Lewis returns to the garage while Charles continues on the Mediums@Charles_Leclerc - P2@LewisHamilton - P5 pic.twitter.com/bpiToshYlL — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 24, 2025

„Изненадан съм колко близо бяхме като се има предвид колко не добре се чувствах. Заради надморската височина тук ние използваме много големи крила, но получаваме притискане, което е по-малко от „Монца“, така че се пързаляме изключително много в търсенето на сцепление, но него го няма.



„Колата се пързаляше доста. Балансът беше много отворен. Имам много работа за вършене, за да намеря по-добър баланс. Определено не искам да се състезавам с това, което имах днес. Балансът в дългите серии не беше толкова лош, но ние трябва да извлечем повече от гумите. Знам, че в колата има повече скорост“, заяви Хамилтън.

