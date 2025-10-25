Тръмп срещу Алън е големият полуфинал в Северна Ирландия

Марк Алън успя да остави приятелството настрана и победи своя близък приятел и сънародник Джордан Браун с 5:2 на четвъртфиналите, като така увеличи шансовете си да спечели Откритото първенство на Северна Ирландия за трети път.

Лисовски отново мечтае за първата си титла

Алън описа вечерта като „странна атмосфера“, тъй като се изправи срещу своя най-добър приятел и тренировъчен партньор, но запази концентрация и се класира за полуфиналите на домашния си турнир.

Пистолета ще се изправи срещу световния №1 Джъд Тръмп в събота вечер в Waterfront Hall, а победителят ще достигне финала в неделя, където ще срещне Джак Лисовски или Джоу Юлонг.

Световният №8 Алън, носител на трофея „Алекс Хигинс“ през 2021 и 2022 г., вече е достигнал 44-ти полуфинал в ранкинг турнир и продължава да се бори за 13-та титла в кариерата си. Играчът от Антрим също така се стреми да затвърди позицията си на върха в класирането на BetVictor Series, след като победи Джоу във финала на първия турнир в Брентууд миналия месец. Победителят в серията от четири турнира ще спечели бонус от £150,000.

„Почувствах облекчение, когато спечелих – не беше никак забавно да играя срещу Джордан“, каза 39-годишният Алън. „Може би беше чудесно зрелище за неутралните, защото публиката подкрепяше и двама ни, но атмосферата беше странна – хората искаха и двамата да се справим добре. Не изпитвам голяма радост от това, че го победих, защото иначе винаги го подкрепям.

Той изигра добър мач, направи два отлични сенчъри брейка, просто пропусна няколко важни топки в ключови моменти. Ако беше станало 4:3, щеше да повярва още повече. Той принадлежи на това ниво – тренираме заедно от 25 години и знам на какво е способен. Но когато изгубиш увереност в тази игра, нещата започват да се трупат срещу теб. Казах му след мача, че има три страхотни победи тази седмица и трябва да вземе позитивите, защото е класен състезател.

Аз съм тук, за да спечеля турнира – би било невероятно да го направя отново пред моята публика. Но ме чакат два много трудни мача. Винаги очаквам с нетърпение срещите с Джъд – имам добър баланс срещу него (Алън спечели последните им три сблъсъка). Той извлича най-доброто от мен, защото е сред петте-шестте най-велики играчи в историята.

Затова винаги съм фокусиран – знам, че няма да получа втори шанс. Израснах с него още от юношеските години и не се страхувам от това, което може да направи, защото вярвам в собствените си способности. Ако играя най-добрия си снукър, в повечето случаи това ще е достатъчно.“

Джъд Тръмп постигна 13-та поредна победа над Джон Хигинс в ранкинг турнири, побеждавайки го с 5:2 и достигайки полуфиналите, като заяви, че „играта му е направила крачка напред“ тази седмица.

Забележително е, че Тръмп не е губил ранкинг мач от Хигинс от 2019 г., а серията вече включва 13 двубоя. С един сенчъри брейк и още четири серии над 70 точки, това бе може би най-доброто му представяне за сезона. Световният №1 достигна първия си полуфинал за кампанията.

Тръмп ще се изправи срещу Марк Алън в събота от 21:00 ч. в Waterfront Hall, като това ще бъде 70-ият полуфинал в ранкинг турнир в кариерата му. Той преследва четвъртия си трофей „Алекс Хигинс“, след като вече го е печелил през 2018, 2019, 2020 и 2023 г., и 31-ва титла общо. След слаб старт на сезона – дойде в Белфаст като 34-ти в едногодишната ранглиста – Тръмп изглежда отново намира най-добрата си форма.

Хигинс спечели първия фрейм с брейк от 61, но 36-годишният Тръмп отвърна с серии от 93 и 82, за да поведе с 2:1. След почивката Тръмп направи още 72, 72 и 121, за да затвори мача в свой стил.

„Разликата днес беше в брейк-билдинга ми“, каза Тръмп. „След почивката дългите ми удари вървяха отлично и реализирах много високи серии. Първия път, когато спечелих този турнир, почувствах топлината на публиката – и всеки път, когато се връщам тук, тя ме вдъхновява. Напълно възможно е да мина целия сезон без титла – гаранции няма. Но бих искал да спечеля тук, за да освободя напрежението. Чувствам, че играта ми направи крачка напред, независимо от резултата – чувствам се по-уверен с щеката и начина, по който играя.“