Лисовски отново мечтае за първата си титла

  • 25 окт 2025 | 08:18
Джак Лисовски е само на две победи от първата си титла от ранкинг турнир, след като постигна впечатляваща победа с 5:3 над действащия шампион Кайрън Уилсън, за да се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Северна Ирландия.

Смятан от мнозина за най-добрия играч без титла от ранкинг турнир, Лисовски е губил шест финала. Малцина могат да се сравнят с 34-годишния англичанин по отношение на естествен талант, но той все още чака момента, в който ще го превърне в трофей. В събота от 13:00 ч. той ще се изправи срещуДжоу Юлонг, като ще се надява да се приближи с още една крачка към момент, който може да промени кариерата му.

Бащата на Лисовски почина през март миналата година, а в интервю за TNT Sports по-рано тази седмица Джак призна, че известно време му е било трудно да сдържа сълзите си по време на мачове, но вече се чувства „по-силен и отново се наслаждава на снукъра“. Левичарят показа отлична форма, елиминирайки Марк Селби, Тепчая Ун-Ну и сега световния №2 Кайрън Уилсън.

„Да победя Кайрън, който беше най-добрият играч в света миналия сезон и спечели този турнир миналата година, показва къде се намира играта ми“, каза световният №29 Лисовски. „Това беше може би най-трудният възможен мач, голямо изпитание, и се справих. Удрях топките чисто и се чувствах прекрасно. Просто трябва да остана концентриран и фокусиран от самото начало – после всичко идва по-лесно.“

Лисовски и неговият приятел Джайлс Мартин работят върху нов накрайник за щека, наречен Vortex, и според Джак именно това е една от основните причини за силната му игра тази седмица.

„Години наред се опитвам да намеря подходящия“, каза той. „Много съм развълнуван – този накрайник придава повече ефект на бялата топка, изключително точен и последователен е. Толкова пъти съм губил мачове заради неправилен накрайник, беше ужасно разочароващо. Според мен Джайлс е най-добрият специалист по накрайници в света, и с него най-сетне успяхме да го направим както трябва.“

Китаецът Джоу се класира за осмия полуфинал от ранкинг турнир в кариерата си и ще се изправи срещу Джак Лисовски в събота от 13:00 ч. И двамата играчи преследват първата си титла от ранкинг събитие, а световният №30 Джоу се надява да достигне пети финал в кариерата си и втори за сезона.

