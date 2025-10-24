Популярни
Синер: Радвам се, че успях да се издържа психически

  • 24 окт 2025 | 22:38
  • 437
  • 0
Синер: Радвам се, че успях да се издържа психически

Италианският тенисист Яник Синер сподели впечатленията си от мача си срещу казахстанеца Александър Бублик на четвъртфиналите на турнира във Виена. Мачът завърши 6:4, 6:4 в полза на втората ракета на света.

„Беше много, много труден мач. Опитах се да върна колкото се може повече топки. Мисля, че той сервира много добре днес. Имах възможности в началото на първия сет, но не успях да се възползвам от тях веднага, но съм щастлив, че се издържах психически”, каза Синер.

Синер не се затрудни с Бублик, Де Минор и Зверев също са полуфиналисти във Виена
Синер не се затрудни с Бублик, Де Минор и Зверев също са полуфиналисти във Виена

“Той е много опасен играч, но се опитах да играя възможно най-солидно, така че съм много щастлив“, добави италианецът.

Синер ще се изправи срещу австралиеца Алекс Де Минор на полуфиналите. Мачът ще се проведе в събота.

Снимки: Imago

