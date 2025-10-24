Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер не се затрудни с Бублик, Де Минор и Зверев също са полуфиналисти във Виена

Синер не се затрудни с Бублик, Де Минор и Зверев също са полуфиналисти във Виена

  • 24 окт 2025 | 21:10
  • 309
  • 0
Синер не се затрудни с Бублик, Де Минор и Зверев също са полуфиналисти във Виена

Яник Синер се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове АТП 500 във Виена. Поставеният под номер 1 италианец победи с 6:4, 6:4 Александър Бублик.

Шампионът от 2023 година Синер взе преднина след първия сет чрез решителен пробив за 4:3. Втората част премина по идентичен начин. Носителят на четири титли от “Големия шлем” поведе с 3:2, печелейки подаването на казахстанеца, намиращ се на 16-о място в световната ранглиста. След това италианският тенисист не срещна трудности и приключи двубоя за час и 17 минути при първата си възможност. 

Синер, който има 6 победи в 8 мача срещу Бублик, ще играе срещу Алекс де Минор на полуфиналите. Поставеният под номер 3 австралиец се наложи с 6:1, 7:6(4) срещу Матео Беретини.

Де Минор водеше със сет и сервираше за спечелване на двубоя при 5:4 във втората част, но италианецът направи пробив и изравни до 5:5. В последвалия тайбрек австралийският тенисист изгради преднина от 6:2, за да се поздрави с краен успех при 7:4 след час и 45 минути. 

Александър Зверев също се класира за полуфиналите на турнира в австрийската столица. Германецът, който е поставен под номер 2, достигна до предпоследната фаза без игра, след като противникът му Талон Грийкспор (Нидерландия) се отказа от участие заради проблеми с гърба.

С продължаването си напред Зверев спечели право на участие във финалния турнир на АТП през сезона, от който има две титли (2018 и 2021 година). Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович също ще играят в Торино между 9 и 16 ноември.

На полуфиналите във Виена в събота шампионът от 2021 година Александър Зверев ще играе срещу Корентен Муте или Лоренцо Музети.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Елена Рибакина се класира за Финалите на WТА за трета поредна година

Елена Рибакина се класира за Финалите на WТА за трета поредна година

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 569
  • 1
Бивш треньор на Моника Селеш и Симона Халеп ще проведе семинар в София

Бивш треньор на Моника Селеш и Симона Халеп ще проведе семинар в София

  • 24 окт 2025 | 13:38
  • 620
  • 0
Трето поражение за Александър Василев на юношеския "Мастърс"

Трето поражение за Александър Василев на юношеския "Мастърс"

  • 24 окт 2025 | 13:26
  • 3266
  • 0
Мария Тимофеева се отрече от Русия, ще представлява Узбекистан

Мария Тимофеева се отрече от Русия, ще представлява Узбекистан

  • 24 окт 2025 | 12:14
  • 953
  • 1
Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова е полуфиналистка на двойки в САЩ

  • 24 окт 2025 | 09:40
  • 830
  • 0
Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

Синер и Музети са последните двама четвъртфиналисти във Виена

  • 24 окт 2025 | 08:52
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 11759
  • 13
Начало на двубоя в Мюнхен

Начало на двубоя в Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 21:45
  • 2136
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 13598
  • 2
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 31535
  • 38
Милан 1:0 Пиза, ранен гол на Леао

Милан 1:0 Пиза, ранен гол на Леао

  • 24 окт 2025 | 21:45
  • 2428
  • 8
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 23887
  • 7