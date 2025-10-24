Франческо Кадеду пред Sportal.bg: Много сме щастливи, защото всеки мач е много важен

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг.

"Сините" бяха без Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов.

Старши треньорът на Нефтохимик Франческо Кадеду говори след победата специално за Sportal.bg.

Нефтохимик шокира Левски в София

– Г-н Кадеду, страхотна победа днес над шампиона и носителя на Суперкупата – Левски. Какви са първите Ви мисли след края на двубоя?

Да, спечелихме. Много сме щастливи, защото всеки мач е много важен. Говорих с момчетата преди мача и им казах, че всеки един мач може да бъде много труден или да наклоним везните в наша полза. Всичко зависи от това как ние играем. Да сме честни – Левски беше без двама състезатели, двама посрещачи – Люцканов и Петьо Иванов. Започнаха с много млад състезател на зона 4, смениха го с още по-млад и накрая застана второто либеро на националния отбор – Добрев. Извадихме късмет с тази ситуация. Ние играхме добре на сервис и блокада, много по-добре отколкото срещу Локо Авиа. Имаме 11 нови състезатели в Нефтохимик. Целият състав е различен от миналия сезон. Имаме нужда от време. Имаме нужда да работим всеки ден и стъпка по стъпка да заиграем все по-добре. Ясно е, че през сезона ще има мачове, в които не сме на ниво, както и такива, в които показваме 100% от възможностите си. Чака ни дълъг път. Много съм доволен от всекидневните тренировки и колко фокусирани в тях са играчите. Няма какво повече да добавя за отбора.

– Каква бе разликата между двубоите с Локомотив и Левски?

Сервирахме по-добре днес. Не с по-голяма сила, но с повече идея – кога да натиснем, кога да насочим флот. Имаше разлика при блокадата – когато сервираме зле, блокадата няма как да направи чудеса. Днес докоснахме много топки на блокада и смятам, че сме добър отбор в защита. Когато блокът омекоти топката, е по-лесно да изградим ново нападение и да отбележим точка. На това ниво това е дори по-важно от мощната атака.

– Доста мачове в кратък период от време очакват Нефтохимик. Мислите ли, че отборът е готов?

Голяма разлика между миналия и този сезон е, че разполагаме с 14 волейболисти и можем да покрием някоя позиция, когато имаме проблем или много мачове. Имаме една седмица преди следващите срещи и трябва да възстановим някои от болните състезатели. Не съм притеснен от многото мачове, притеснен съм от това, че не можем да тренираме пълноценно. Момчетата са страхотни на тренировка и е невероятно да тренирам с тях.