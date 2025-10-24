Популярни
  3. Николай Желязков пред Sportal.bg: В такива моменти опитните трябва да поемат още повече отговорност

Николай Желязков пред Sportal.bg: В такива моменти опитните трябва да поемат още повече отговорност

  • 24 окт 2025 | 22:07
  • 1504
  • 0

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг.

"Сините" бяха без Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов. Своя дебют направи младият Никола Константинов, който бе титуляр.

Нефтохимик шокира Левски в София
Нефтохимик шокира Левски в София

“С толкова много липси се видя, че разликата между младите, тези, 6 , които имаме реално е доста голяма. не можаха да се представят така, както очаквахме, но знаехме, че тази година ще е така. Когато се наложат такъв тип промени, форсмажорни - ще е трудно. Това се получи днес”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков специално пред Sportal.bg.

“Този отбор трябва да бъде в 3 момента в добро състояние и по възможност здрави. Това е Суперкупата, финала за Купата и плейофите на първенството. Така че през сезона, когото имаме проблеми с основния състав, ще имаме проблеми с играта. това се случи днес”, добави Желязков.

“Лазар Бучков е здрав, но не показва, това което трябва да показва. Америка не му се е отразила добре, за мен. Категорично! Николай Николаев е болен.

На Гордан Люцканов днес му правиха пункция на коляното. Не знам кога ще се върне.

Петьо Иванов си изкълчи глезена, така че и там не мога да кажа кога ще се върне. Доста лошо! Това е!”, категоричен е наставникът на шампионите.

“Неща, които не зависят от моята юрисдикция, чисто като игра. Лошото е, че подействаха тези промени демотивиращо и на по-опитните, което е единственото нещо, което не трябва да се случва. В такива моменти те трябва да поемат още повече отговорност. Ние си знаем нашата реалност, но това ни предстои занапред. Трябва да се опитаме да замаскираме проблемите, колкото се може повече. Това са реалностите, трябва да бъдем реалисти и да търсим по-добри игри в такива ситуации”, завърши Желязков.

Снимки: Startphoto

