Ади Османович: Тази награда е за целия отбор

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг.

Ади Османович реализира 11 точки и бе избран за MVP=

“Тази награда е за целия отбор. Левски е сериозен отбор спечели и Суперкупата. Треньорът ни и щабът ни анализираха добре играта ни. Знаехме, че трябва да натиснем. Не мислех, че ще играя някога срещу Матей Казийски - един от най-добрите на планета! Нефтохимик, Левски Локомотив, Черно море - изненадан съм, че във всеки отбор в България има качество”, заяви Ади Османович.