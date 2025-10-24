Популярни
Ади Османович: Тази награда е за целия отбор

  • 24 окт 2025 | 21:37
  • 152
  • 0

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг.

Ади Османович реализира 11 точки и бе избран за MVP=

Нефтохимик шокира Левски в София

“Тази награда е за целия отбор. Левски е сериозен отбор спечели и Суперкупата. Треньорът ни и щабът ни анализираха добре играта ни. Знаехме, че трябва да натиснем. Не мислех, че ще играя някога срещу Матей Казийски - един от най-добрите на планета! Нефтохимик, Левски Локомотив, Черно море - изненадан съм, че във всеки отбор в България има качество”, заяви Ади Османович.

