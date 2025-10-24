Херо ще гледа Ботев на "Коритото"

Новият треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров се очаква да заеме място на "Коритото“, за да изгледа на живо двубоя със Спартак Варна. Мачът от 13-ия кръг на Първа лига започва в 20,00 часа във Варна. Това ще бъде и първият досег на бургаския специалист очи в очи с отбора.

Както е известно, Херо ще поеме "канарчетата" на 17 ноември, като до тази дата тимът ще продължи да бъде воден от Иван Цветанов. Шефът на ДЮШ, който е гласен и за спортен директор, ще бъде начело на жълто-черните още в дербито с Локомотив на "Лаута“ (1 ноември) и домакинството на Добруджа (7 ноември).



Димитър Димитров ще поеме тима по време на паузата заради мачовете на националните отбори и дебютът му ще бъде с гостуване на ЦСКА на стадион "Васил Левски“.



66-годишният треньор следи изкъсо процесите на "Колежа“ и е подробно запознат с качествата на всички футболисти, с които ще разполага.

Договорът на бургазлията с "канарчетата" ще бъде до лятото на 2027 година, твърди "Тема спорт". В щаба му ще влязат Тодор Киселичков и Лъчезар Балтанов, като треньор на вратарите ще продължи да бъде Тихомир Тодоров.



В днешния двубой със Спартак Варна временният наставник Иван Цветанов отново ще може да разчита на Константинос Балоянис. Гръцкият защитник пропусна домакинството на Славия (1:1) заради разтежение, но през седмицата тренира наравно с тима.



Треньорът обаче ще гради тактиката си без младежкия национал Никола Илиев. Атакуващият халф получи червен картон срещу белите и бе наказан за един двубой.



Извън състава е и контузеният защитник Емил Мартинов, който пък ще гледа мача заедно с фенове на отбора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.