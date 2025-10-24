Популярни
Франческо Кадеду: Тези, които не се изправят, стоят на мястото си

  • 24 окт 2025 | 15:27
  • 157
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) гостуват на Левски София на старта на Супер Волей. Срещата е утре (24 октомври), от 19:30 ч. в зала "Левски София".

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com преди дербито, като заяви, че трябва бързо да бъде забравен загубеният полуфинал за Суперкупата и това може само да помогне за израстването на отбора. Също така италианският специалист каза, че със състезателите му работят усилено, за да оправдаят очакванията на ръководството и феновете.

"Началото няма да е лесно - както при всеки нов сезон, но имаме добър график и ще се опитаме да си свършим работата по-добре от миналата събота. Ясно е, че не започнахме така, както бихме искали, но бързото забравяне на миналото, както когато нещата вървят зле, така и когато вървят добре, може да ни помогне да растем."

Три дербита за начало на efbet Супер Волей 25/26
Три дербита за начало на efbet Супер Волей 25/26

"Имаме някои сезонни неразположения, но засега всичко е под контрол", допълни специалистът.

"Бих искал да видя различно отношение от миналата събота и говоря както за морално, така и за техническо отношение", каза още треньорът.

"След като сменихме 11 играчи от миналия сезон, целият стартов състав е нов. Очаквам всичко да започне от индивидуалните аспекти, защото изграждането на цялостна отборна игра отнема време. След Суперкупата следващите събития са Купата на претендентите, където искаме да се представим по-добре от миналата година, а след и това Купата на България, чак до плейофите. Да получим всичко веднага означава да създаваме очаквания, а те трудно могат да бъдат управлявани. Всички знаем какво очакват клубът и феновете, и работим усилено. Винаги ще се стремим към една цел: достигане до финалните етапи на състезанията. Ще имаме ли трудности? Всички имат, но тези, които могат да се справят и да се изправят всеки път, когато паднат, растат и могат да мислят за това как да продължат напред. Тези, които не се изправят, си стоят на мястото си и чакат някой да им свърши работата", завърши Кадеду.

