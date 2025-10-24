Три дербита за начало на efbet Супер Волей 25/26

След дълго чакане волейболните емоции се завърнаха миналия уикенд на efbet Суперкупа 2025, където Левски София вдигна трофея, този петък стартира новият сезон в efbet Супер Волей, като първият кръг обещава оспорвани двубои още от самото начало.

Левски София - действащ шампион

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

След впечатляващ сезон 2024/25, Левски София влиза в новата кампания като действащ шампион и ще се стреми да защити титлата си.

„Сините“ започват с дерби срещу Нефтохимик, което ще бъде предавано пряко по MAX Sport 2 в петък от 19:30 часа.

Програма на 1-ви кръг (24–25 октомври). Къде да гледаш?

Петък, 24 октомври •🏐 Пирин Разлог – Дунав Русе, 18:00 ч. (nvl.bg) •🏐 Монтана – Берое 2016, 18:00 ч. (sportbg.bg) •🏐 Левски София – Нефтохимик, 19:30 ч. (MAX Sport 2)

Събота, 25 октомври •🏐 Дея Волей – ЦСКА, 18:00 ч. (sportbg.bg) •🏐 Локомотив Пловдив – Славия, 19:00 ч. (MAX Sport 2)

Началото на нови битки

След историческия успех на мъжкия национален отбор на Световното първенство по волейбол през септември (сребърни медали), клубният сезон 2025/26 в България се очертава като един от най-интересните досега - с нови попълнения, амбициозни състави и изключително равностойна конкуренция, а треньорите ще дават максимално игрово време на младите си надежди.

Всички погледи ще бъдат насочени към София, където шампионът Левски ще трябва да защитава короната си срещу силно мотивираните съперници.

Готови ли сте за новия сезон на efbet Супер Волей?

Емоциите започват още този петък!