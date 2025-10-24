Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Легендарният атакуващ халф на Левски Александър Александров гостува в подкаста на Sportal.bg. Пред водещия Филип Друмчев най-добрият български футболист за 1999 г. разказа интересни истории от своята богата кариера.

Една такава е свързана с радостта на пловдивчанина след второто му попадение на полуфинала за Купата на България срещу Локомотив (София) през 1998 г. След гола в мрежата на Румен Ненов за 3:2 Кривия се направи на "пикаещо куче", по подобие на крилото на Нигерия Финиди Джордж срещу Гърция в САЩ'94.

"Направих се на куче, защото по това време имахме доберман. И имитирах как той пикае. Това нещо го направих и в Турция. Турците малко останаха шокирани, но нормално", довери шеговито бившата звезда на "сините".

