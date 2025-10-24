Популярни
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 2004
  • 3

Легендарният атакуващ халф на Левски Александър Александров гостува в подкаста на Sportal.bg. Пред водещия Филип Друмчев най-добрият български футболист за 1999 г. разказа интересни истории от своята богата кариера.

Една такава е свързана с радостта на пловдивчанина след второто му попадение на полуфинала за Купата на България срещу Локомотив (София) през 1998 г. След гола в мрежата на Румен Ненов за 3:2 Кривия се направи на "пикаещо куче", по подобие на крилото на Нигерия Финиди Джордж срещу Гърция в САЩ'94.

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео
"Направих се на куче, защото по това време имахме доберман. И имитирах как той пикае. Това нещо го направих и в Турция. Турците малко останаха шокирани, но нормално", довери шеговито бившата звезда на "сините".

Очаквайте епизода с Александър Александров - Кривия в подкаста на Sportal.bg в понеделник (27 октомври)!

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

  • 24 окт 2025 | 10:06
  • 650
  • 1
Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

  • 24 окт 2025 | 09:57
  • 649
  • 0
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 3923
  • 5
Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

  • 24 окт 2025 | 09:31
  • 1087
  • 0
Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

  • 24 окт 2025 | 09:23
  • 603
  • 0
Халф отпада от сметките на Станислав Генчев за мача с Локо (Пд)

  • 24 окт 2025 | 09:19
  • 439
  • 2
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 3142
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 3177
  • 5
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 3923
  • 5
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8730
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1575
  • 1