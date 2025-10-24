Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски отрязал френски клуб за Майкон

Левски отрязал френски клуб за Майкон

  • 24 окт 2025 | 13:20
  • 645
  • 0
Левски отрязал френски клуб за Майкон

Защитникът на Левски Майкон записа 50 мача за клуба след пристигането си от Нова Игуасу през лятото на 2024 година. Този факт беше отбелязан и от медиите в родината му Бразилия

"Той е ключов играч както в защита, така и в нападение, отбелязвайки този важен етап с голове, пише versus.com.br. "От пристигането си Майкон Араужо демонстрира постоянство и атакуващо майсторство, като записа един гол и четири асистенции в 50-те си мача за Левски", добавя медията. 

"Да достигна 50 мача и да видя отбора на върха е най-голямата радост. Това е специален момент в кариерата ми и упоритата работа на целия отбор се отразява на терена. Посветени сме на това да видим феновете доволни от представянето ни", коментира Майкон. 

Versus.com.br твърди, че през летния трансферен прозорец левият защитник е бил желан от френския Лил. До сделка обаче не се е стигнало, защото "песовете" не са постигнали споразумение с Левски. 

„Преговорите са част от футбола, но нямаше споразумение. Мисълта ми е 100% насочена към Левски София. Водим в първенството и съм благодарен за доверието на клуба. Сега фокусът ми е да се отплатя за това на терена, като помогна за спечелването на титлата на България“, добави той.

