Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

Треньорът на Левски Хулио Веласкес има сериозна задача преди двубоя с Добруджа. И тя е свързана с Карл Фабиен. „Мач Телеграф“ пише, че испанецът иска да събуди френското крило, което до този момент не може да блесне така, както го правеше с екипа на Славия.

Карл или е контузен, или не може да се впише в състава. Той дори ядоса сериозна Хулио Веласкес при гостуването на Локомотив Пд. В този мач „сините“ допуснаха единствената досега загуба от началото на сезона в Първа лига. Тогава Фабиен влезе като резерва на мястото Ради Кирилов, но не успя с нищо да помогне на съотборниците си поне да стигнат до точка на стадион „Локомотив“.

Фабиен вече е възстановен от поредната си контузия, но Веласкес го остави в София и не го включи в групата при фамозната победа с 3:1 над Черно море. До голяма степен от него зависи също кой ще започне като десен бек срещу Добруджа – Алдаир или Камдем. Двамата се въртят спрямо крилата пред тях.