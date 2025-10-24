Популярни
Дибала: Продължаваме да се мъчим пред гола

  • 24 окт 2025 | 14:41
Нападателят на Рома Пауло Дибала изрази разочарование след загубата с 1:2 от Виктория Пилзен у дома в Лига Европа. Аржентинецът беше критичен към представянето на отбора в този мач. В същото време Рома загуби три поредни домакински мача за първи път от 2011 г. насам. Състава на Гасперини отстъпи пред Виктория Пилзен (1:2) и Лил (0:1) в мачовете си от Лига Европа, както и от Интер (0:1) в Серия А. През сезон 2025/26 и четирите загуби на Рома дойдоха у дома.

Рома продължи с мъките си на „Олимпико“

"Продължаваме да се мъчим пред гола. Днес създадохме по-малко ситуации, отколкото обикновено. Излязохме отпуснати на терена, ако подценяваме мачове като този, се случва това.  Те тичат много и ако не играем здраво, никога няма да спечелим. Влязохме в мача мудни, това е истината и е тъжно да се каже. Трябва да бъдем позитивни, сега ни предстои още един много труден мач. Спечелихме трудни мачове и сме в челото в лигата. Трябва да продължим да се борим, защото това е единственият изход", коментира Дибала.

