  3. Гасперини: Слаби сме в атака

Гасперини: Слаби сме в атака

  • 24 окт 2025 | 12:35
Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе разочарован след поражението с 1:2 от Виктория Пилзен в третия кръг от Лига Европа. В същото време Рома загуби три поредни домакински мача за първи път от 2011 г. насам, според Opta. Състава на Гасперини отстъпи пред Виктория Пилзен (1:2) и Лил (0:1) в мачовете си от Лига Европа, както и от Интер (0:1) в Серия А. През сезон 2025/26 и четирите загуби на Рома дойдоха у дома.

„Гонехме победния гол до самия край. Бяхме в играта до последната минута на второто полувреме. Но да, Рома е слаб в нападение. Много играчи не са вкарвали от дълго време. Трябва да се погледнем в огледалото и да си отговорим на въпроса защо се случва това. Никога не е лесно, когато изоставаш. Всеки път, когато вкарвахме първи, в крайна сметка печелехме. Разбира се, някои мачове са по-трудни от други. Имахме своите шансове, но ако не ги реализираш, е време да се тревожим. Трябва да се презаредим“, цитира пресслужбата на УЕФА думите на Гасперини.

