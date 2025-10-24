Трето поражение за Александър Василев на юношеския "Мастърс"

Александър Василев загуби третата си последна среща от груповата фаза на финалния Мастърс на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025). Надпреварата се провежда в Чънду (Китай).

Българинът отстъпи с 4:6, 0:6 от италианеца Якопо Васами. Така Василев завърши на четвърто място в своята група и ще продължи участието си за разпределение на местата от пето до осмо. Негов съперник утре ще бъде Джак Кенеди (САЩ).

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

18-годишния Василев беше пробит в началото на първия сет срещу Васами, като при резултат 0:2 срещата беше прекъсната за един час, а след това продължи да се играе в зала. До края първия сет нови пробиви нямаше и така Васами го спечели с 6:4. Във втората част Василев не хвърли всички сили и не успя да вземе гейм.

Александър Василев допусна втора загуба на финалния турнир на осемте най-добри юноши

Александър Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.