Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

  • 22 окт 2025 | 13:37
  • 501
  • 0
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби на старта на "Мастърс"-а в Чънду

Българинът Александър Василев пропусна два мачбола и претърпя поражение на старта на участието си на "Мастърс" турнира по тенис ITF Junior Finals 2025 в китайския град Чънду.

В първата си среща от група "А" поставеният под номер 1 в схемата Василев отстъпи с 6:4, 6:7(6), 4:6 пред румънеца Яник Теодор Александреску за 2 часа и 26 минути игра.

Срещата не стартира особено добре за българина, който допусна пробив още на старта и изостана с 0:2 гейма. Вицешампионът от Откритото първенство на САЩ обаче бързо намери ритъма си и взе следващите четири гейма, възползвайки се от колебливия сервис на 17-годишния Александреску, за да поведе с 4:2.

В този момент обаче настъпиха нови колебания в играта на Василев, които позволиха на румънеца да изравни за 4:4. При 5:4 в полза на водача в схемата Александреску имаше възможност да изравни на свой сервис. Той водеше с 40:0, но допусна да загуби пет последователни разигравания, а двойна грешка даде първия сет в полза на Василев.

Във втория сет българският представител започна по-уверено, но така и не успя да реализира пробив. Първият пробив изненадващо дойде на сметката на Александреску за 4:3 гейма. Румънецът обаче не успя да запази аванса си и се стигна до ново изравняване при 5:5 гейма, след което Александреску поиска и медицинска помощ.

В този момент изглеждаше, че румънецът няма сили за нищо повече, но това се оказа хитър трик от негова страна. Той успя да форсира тайбрек. В него Василев поведе с 6:4 точки и имаше две възможности да затвори мача, но две непредизвикани греши доведоха до изравняване в резултата. След това Александреску взе и следващите две разигравания и изравни сетовете след 8:6 точки.

Пропуснатите възможности явно повлияха на психиката на 18-годишния Василев, който допусна изоставане от 0:3 гейма в началото на третия сет. Българинът все пак се събра и изравни при 4:4, но физическите му сили вече се бяха изчерпали след близо два часа и половина на корта. След двойна грешка на българина сетът завърши при резултат 6:4 в полза на Александреску, който така взе и мача.

Следващият двубой на Александър Василев е в четвъртък срещу финландеца Оскари Палданиус, който също допусна поражение на старта. Той отстъпи с 3:6, 6:7(4) пред италианеца Джакопо Вазами.

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

Зверев срещна трудности, но победи за четвърти път през годината Джейкъб Фърнли

  • 22 окт 2025 | 08:53
  • 696
  • 0
Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 15 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 22 окт 2025 | 08:42
  • 716
  • 0
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир по тенис в Колумбия

  • 22 окт 2025 | 04:44
  • 1190
  • 0
Среща на легенди в Лисабон

Среща на легенди в Лисабон

  • 21 окт 2025 | 22:08
  • 3846
  • 1
19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

19-годишен отстрани миналогодишния шампион в Базел

  • 21 окт 2025 | 20:49
  • 2041
  • 0
Циципас се оттегли от турнира във Виена

Циципас се оттегли от турнира във Виена

  • 21 окт 2025 | 20:31
  • 1270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 5113
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 8091
  • 14
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 14393
  • 15
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 7237
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477213
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 6547
  • 2