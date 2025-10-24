Ботев (Пд) срещу историята във Варна

Популярни
  • 24 окт 2025 | 13:15
Ботев Пловдив ще трябва да променя историята, ако иска да измъкне победата на "Коритото" днес. "Жълто-черните" гостуват на Спартак Варна, а сякаш всичко преди мача натежава в полза на "соколите". Те са в по-добра форма, а отделно тенденциите са в полза на тях. Ботев Пловдив няма победа като гост на Спартак вече 31 години.

За последно "канарчетата" са ударили на "Коритото" в самия край на сезон 1993/94. Тогава на 7 май 1994 година "жълто-черните" бият с класическото 3:0, а мачът е без особено значение - Ботев е трети, а Спартак изпада. Головете за "канарчетата" отбелязват Краси Димитров (12') и на два пъти Стефан Драганов-Чоната (19', 62' ).

След тази среща "соколите" са направо безпощадни. В следващите 14 домакинства Спартак е записал цели 12 победи, а два мача са завършвали наравно. Головата разлика също е показателна - 28 на 11 в полза на варненци.

Към днешна дата и Спартак, и Ботев Пловдив са разклатени от различен тип сътресения. При първите са финансови, а при пловдивчани са в следствие на големите кадрови проблеми в отбора.

На "Коритото" ще стане ясно коя криза е по-солидна и дали "канарчетата" ще прекратят черната си серия, пише "Мач Телеграф".

