Фабио Куартараро постави краен срок на Ямаха да го задържи

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро постави краен срок на Ямаха, в който японският производител да демонстрира достатъчно голям напредък, с който да убеди французина да удължи договора си с марката от Ивата.

Fabio is NOT looking too happy after his first laps 💢😠#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/d3sXpci8eP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2025

Не е тайна, че Куартараро отдавна недоволство от липсата на прогрес от страна на Ямаха през последните години. Въпреки това през 2024 той подписа нов двугодишен контракт с японския производител, който изтича в края на сезон 2026, а Куартараро е категоричен, че няма да подпише нов договор, ако не види напредък от страна на Ямаха, при това съвсем скоро.

Ще последва ли Куартараро примера на Марк Маркес?

„Разбира се, аз трябва да действам много бързо. Също така мисля, че за един пилот е добра, ако знае от рано къде ще кара на следващия сезон. Ямаха работи здраво по V4 проекта, но моята основна цел е да се боря за победи, подиуми и титлата. И, ако аз нямам мотора да го правя, аз ще си тръгна.



„Така че мисля, че е добре да дам около месец на Ямаха, за да видим какъв е потенциалът на новия мотор и след това ще реша сравнително бързо. Бих казал, че тестът във Валенсия ще е много важен. Защото след него ще има два месеца и половина до началото на следващия сезон, но в тях не могат да се направят големи подобрения по мотора, особено при нас.



„Няма как да промениш изцяло основата. Смятам, че догодина всички производители ще имат същия мотор, но при нас случаят не е такъв. Така ще видим как ще се подобрим, но определено бих казал, че тестът във Валенсия и този на „Сепанг“ през февруари ще бъдат ключови.



„Мисля, че няма да има значение дали ще избера къде да отида през януари или през юли. В крайна сметка сезон 2027 ще бъде неизвестна за всички със смяната на двигателите и най-вече на гумите. Смятам, че ще бъде риск. Това ми харесва. Не мога да видя какво ще стане в бъдещето, но мога да видя кой ще има интерес към мен, кой има мотивацията да печели. Това са малките детайли, които ще определят моя избор“, обясни Куартараро пред медиите в Малайзия.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

