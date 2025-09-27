Андерлехт отново стъпи накриво

Андерлехт направи трето равенство в последните си 4 мача и пропусна да се доближи до лидера в белгийското първенство и действащ шампион Роял Юнион СЖ. Грандът от Брюксел завърши 1:1 при визитата си на Льовен и изостава с 5 точки от първото място.

Андерлехт имаше надмощие в притежанието на топката, но повечето и по-чисти положения създадоха домакините. След нулево първо полувреме, Луис Васкес даде преднина на "виолетовите" след асистенция на Нилсон Ангуло. Аржентинецът се оказа на точното място след центриране от статично положение и с левия крак прати топката в мрежата.

Льовен успя да изравни в 80-ата минута с попадение на резервата Юсеф Мазиз. До края домакините удържаха изгодния за тях резултат и вече имат 8 точки, но остават в зоната на изпадащите.

Андерлехт е с 15 точки, а Брж и Сент Трюйден са с по 14, но и мач по-малко.

Следвай ни:

Снимки: Imago