Белгийски гранд си хареса нападател на Лудогорец

  • 28 сеп 2025 | 15:29
  • 2947
  • 2

Още един играч на Лудогорец може да си осигури сериозен трансфер в Европа. И това е Ерик Биле, който вкара второто попадение за победата с 2:1 над Малмьо. Той веднага е попаднал в радарите на големите клубове, а един от тях дори бърза да изпревари останалите. Става въпрос за Андерлехт, пише Africafoot. Белгийците планирали мащабно освежаване на тима си през този сезон. Така Биле е привлякъл вниманието им.

Бетис праща човек да разучи Лудогорец
Бетис праща човек да разучи Лудогорец

Футболистът от Кот Д’Ивоар е само на 20 години и може да са развива доста, смятали „виолетовите“. Лично Том Борже, който е спортен директор, настоявал за неговото привличане и потърсил контакт с „орлите“.

Същата медия преди време обяви, че Сангаре е искан от Есперанс Тунис, който е готов да брои за него 1,5 млн. евро. В последствие от „Герена“ потвърдиха, че е имало интерес към Сангаре, но в крайна сметка са отхвърлили офертата за него.

