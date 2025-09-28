Белгийски гранд си хареса нападател на Лудогорец

Още един играч на Лудогорец може да си осигури сериозен трансфер в Европа. И това е Ерик Биле, който вкара второто попадение за победата с 2:1 над Малмьо. Той веднага е попаднал в радарите на големите клубове, а един от тях дори бърза да изпревари останалите. Става въпрос за Андерлехт, пише Africafoot. Белгийците планирали мащабно освежаване на тима си през този сезон. Така Биле е привлякъл вниманието им.

Футболистът от Кот Д’Ивоар е само на 20 години и може да са развива доста, смятали „виолетовите“. Лично Том Борже, който е спортен директор, настоявал за неговото привличане и потърсил контакт с „орлите“.

Същата медия преди време обяви, че Сангаре е искан от Есперанс Тунис, който е готов да брои за него 1,5 млн. евро. В последствие от „Герена“ потвърдиха, че е имало интерес към Сангаре, но в крайна сметка са отхвърлили офертата за него.