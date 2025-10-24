Висенте Миная: Миксът от талант и опит ще помогне на ЦСКА да постигнем нещо голямо

Разнообразието в стила е нещо, което прави нападението трудно за разчитане. Това ще опита да внесе със своя опит и стил в играта новият разпределител на ЦСКА Висенте Миная. Той е испанец, на 37 години и гори да покаже на какво е способен. Натрупал сериозен опит в испанския елит, Висенте е третият чужденец в състава на ЦСКА за предстоящия сезон в efbet Супер Волей. Той говори пред нашия сайт cskavolley.com броени дни преди началото на битката в елита.

Висенте, добре дошъл в България. Как се чувстваш в ЦСКА?

– Благодаря ти, тук е страхотно. Много съм щастлив, че взех това решение да дойда в България и конкретно в ЦСКА. Харесвам града, новите си съотборници, треньорите – всички са много мили с мен. Радвам се, че дойдох.

За пръв път напускаш испанското първенство, лесно ли се реши на този ход?

– Да, мога да кажа че го направих бързо. За пръв път ще играя извън Испания, но определено смятам, че това е правилен избор.

Харесва ли ти начина на живот тук?

– Дотук мога да кажа, че всичко е прекрасно. Животът е спокоен, въпреки че София е голям град, столица, но като цяло е много приветливо и се адаптирах бързо. Затова ми помогнаха и съотборниците ми, за което им благодаря. Освен това времето ми допада.

Беше ли ти трудно да смениш Испания с България?

– Честно казано, за мен това е голяма промяна, защото имам напълно устроен живот в Испания. Но когато ЦСКА ми се обади, не съм се замислял особено. Защото това е голям клуб, първенството е силно и е шанс да покажа на какво съм способен, дори и на тази възраст.

Какво знаеше за ЦСКА преди да дойдеш тук?

– Имам двама приятели, българи, които ми казаха, че няма повод да се колебая, защото ЦСКА е много голям клуб, най-големият в България, който е изградил най-големите легенди на този спорт в страната. Освен това знам, че Рафа Паскуал е бил тук, което е показателно за класата на ЦСКА.

С какви впечатления си от новите си съотборници, изгради ли приятелства?

– Харесва ми, че тук има млади момчета, които са с много голям потенциал и имат страхотно бъдеще. Те са талантливи и могат да играят на високо ниво. В същото време тук са и няколко от по-опитните волейболисти на България, бивши национали. Този микс от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо.

Какви са амбициите ти, слагайки червения екип?

– Смятам, че на първо време ЦСКА трябва да се върне в европейските турнири. Така че това е основният ми приоритет – да се класираме в тройката, за да може да играем в Европа през следващия сезон.

Вече видя някои от конкурентите ни по време на турнира за Купа „Борис Гюдеров“. Какво мислиш за тях?

– Да, играхме с Левски и Локомотив, това са добри отбори с качествени волейболисти. Ще бъде тежка битка, сезонът няма да е лесен. Но и ние имаме много добър тим, който може да реализира целите, които си поставяме. Имаме сили да спечелим срещу всеки противник. Всеки от нас е готов.

Какво би казал на публиката ни?

– Надявам се, че ще идват да ни подкрепят във всеки мач. Особено срещу Монтана, който е откриващият ни двубой. Имаме нужда от тях, за да стартираме с победа. Това е важно, за да добием увереност още в първия кръг.

Пожелавам ти силен сезон, без контузии.

– Благодаря. Надявам се, че ще успеем да покажем онова, на което сме способни.

Снимки: Борислав Цветанов