Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Висенте Миная: Миксът от талант и опит ще помогне на ЦСКА да постигнем нещо голямо

Висенте Миная: Миксът от талант и опит ще помогне на ЦСКА да постигнем нещо голямо

  • 24 окт 2025 | 10:46
  • 260
  • 0

Разнообразието в стила е нещо, което прави нападението трудно за разчитане. Това ще опита да внесе със своя опит и стил в играта новият разпределител на ЦСКА Висенте Миная. Той е испанец, на 37 години и гори да покаже на какво е способен. Натрупал сериозен опит в испанския елит, Висенте е третият чужденец в състава на ЦСКА за предстоящия сезон в efbet Супер Волей. Той говори пред нашия сайт cskavolley.com броени дни преди началото на битката в елита.

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

Висенте, добре дошъл в България. Как се чувстваш в ЦСКА?

– Благодаря ти, тук е страхотно. Много съм щастлив, че взех това решение да дойда в България и конкретно в ЦСКА. Харесвам града, новите си съотборници, треньорите – всички са много мили с мен. Радвам се, че дойдох.

За пръв път напускаш испанското първенство, лесно ли се реши на този ход?

– Да, мога да кажа че го направих бързо. За пръв път ще играя извън Испания, но определено смятам, че това е правилен избор.

Харесва ли ти начина на живот тук?

– Дотук мога да кажа, че всичко е прекрасно. Животът е спокоен, въпреки че София е голям град, столица, но като цяло е много приветливо и се адаптирах бързо. Затова ми помогнаха и съотборниците ми, за което им благодаря. Освен това времето ми допада.

Беше ли ти трудно да смениш Испания с България?

– Честно казано, за мен това е голяма промяна, защото имам напълно устроен живот в Испания. Но когато ЦСКА ми се обади, не съм се замислял особено. Защото това е голям клуб, първенството е силно и е шанс да покажа на какво съм способен, дори и на тази възраст.

Какво знаеше за ЦСКА преди да дойдеш тук?

– Имам двама приятели, българи, които ми казаха, че няма повод да се колебая, защото ЦСКА е много голям клуб, най-големият в България, който е изградил най-големите легенди на този спорт в страната. Освен това знам, че Рафа Паскуал е бил тук, което е показателно за класата на ЦСКА.

С какви впечатления си от новите си съотборници, изгради ли приятелства?

– Харесва ми, че тук има млади момчета, които са с много голям потенциал и имат страхотно бъдеще. Те са талантливи и могат да играят на високо ниво. В същото време тук са и няколко от по-опитните волейболисти на България, бивши национали. Този микс от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо.

Какви са амбициите ти, слагайки червения екип?

– Смятам, че на първо време ЦСКА трябва да се върне в европейските турнири. Така че това е основният ми приоритет – да се класираме в тройката, за да може да играем в Европа през следващия сезон.

Вече видя някои от конкурентите ни по време на турнира за Купа „Борис Гюдеров“. Какво мислиш за тях?

– Да, играхме с Левски и Локомотив, това са добри отбори с качествени волейболисти. Ще бъде тежка битка, сезонът няма да е лесен. Но и ние имаме много добър тим, който може да реализира целите, които си поставяме. Имаме сили да спечелим срещу всеки противник. Всеки от нас е готов.

Три дербита за начало на efbet Супер Волей 25/26
Три дербита за начало на efbet Супер Волей 25/26

Какво би казал на публиката ни?

– Надявам се, че ще идват да ни подкрепят във всеки мач. Особено срещу Монтана, който е откриващият ни двубой. Имаме нужда от тях, за да стартираме с победа. Това е важно, за да добием увереност още в първия кръг.

Пожелавам ти силен сезон, без контузии.

– Благодаря. Надявам се, че ще успеем да покажем онова, на което сме способни.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Капитанът на България с победа в Русия

Капитанът на България с победа в Русия

  • 23 окт 2025 | 08:50
  • 1736
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с шампионско начало в Полша

  • 22 окт 2025 | 23:25
  • 8330
  • 4
Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

Ясно е кога Левски стартира в квалификациите на Шампионска лига

  • 22 окт 2025 | 19:29
  • 8274
  • 0
Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

  • 22 окт 2025 | 18:17
  • 1764
  • 0
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 56922
  • 40
Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Димитър Каров: Една сбъдната мечта

  • 22 окт 2025 | 16:39
  • 8988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 2049
  • 2
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 3170
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 3201
  • 5
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 4010
  • 5
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8755
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1587
  • 1