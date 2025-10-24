Вицешампионът в Супербайк с първи тест в MotoGP с Дукати

Вицешампионът в Световния супербайк шампионат (WSBK) от последните две години Николо Булега ще направи своя първи тест с машина на Дукати в MotoGP на „Херес“ съвсем скоро.

Новината беше потвърдена от мениджъра на заводския тим на италианците Давиде Тардоци по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Малайзия по-рано днес. Идеята на този тест е Булега да натрупа малко опит с машината от MotoGP, тъй като догодина той ще бъде част от развойния отбор на Дукати в кралския клас.

Отделно след този тест ще бъде решено дали Булега ще замени Марк Маркес за финалните два кръга за сезона в Португалия и Валенсия, или тази чест отново ще се падне на Микеле Пиро. Както е известно световният шампион Маркес е аут до края на сезона заради травмата на дясното рамо, която получи в Индонезия преди три седмици.

„Това е нещо, което ще направим, защото ние искаме той да е уверен с мотора заради работата, която ще има по развитието на мотора за 2027 година. Така че опознаването на 1000-кубиковия мотор е нещо, което може да му бъде полезно в бъдеще.



„Тестът ще бъде на „Херес“ и след него ние ще решим какво ще правим за последните две състезания. Това е нещо, което ние бихме искали да направим, все още го дискутираме с него. Смятаме, че ще бъде по-добре за всички, но ще решим всичко след това състезание и след теста“, каза Тардоци.

