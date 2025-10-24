Популярни
Президентът на Арда: Имаме пълно доверие на Тунчев, подкрепяме го

Президентът на Арда Яшар Дурмушев разкри, че в куба дори не е обсъждана възможността за смяна на треньора Александър Тунчев. Припомняме, че тимът от Кърджали е в игрова криза в efbet Лига, след като показа страхотен футбол в евротурнирите.

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

„Надявам се да спечелим в Монтана и да се върнем на победния път. Видях се с отбора, разговаряхме с момчетата. Има леко напрежение заради липсата на резултати, но съм сигурен, че след една изразителна победа нещата ще се дойдат на мястото“, коментира Яшар Дурмушев пред „Мач Телеграф“.

„С Александър Тунчев въобще не сме говорили за евентуално негово напускане. Той ни е старши треньор и му имаме пълно доверие. Подкрепяме го. Не може всичко да се струпва върху него. В някои мачове, след като играхме в Европа, имаше малшанс. Засега всичко си е, както си е било – Тунчев води отбора“, обясни босът на Арда в навечерието на днешното гостуване на Монтана.

