11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

Станаха ясни съставите на Арда и Септември, които излизат в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

Футболистите на Александър Тунчев отново ще домакинстват в Кърджали, след като в последните няколко кръга приемаха своите опоненти в Стара Загора. Причината бе в лошото състояние на тревното покритие, което вече е сменено и годно за игра.

АРДА - СЕПТЕМВРИ

АРДА: 1. Господинов, 2. Каскардо, 4. Акинтола, 11. Шиняшики, 17. Луан, 23. Виячки, 35. Велковски, 71. Попов, 80. Котев, 93. Ебоа, 99. Карагарен

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 13. Йонашчъ, 23. Шутен, 4. Христов, 3. Уейд, 30. Стаматов, 10. Сербер, 17. Фонтейн, 7. Пара, 5. Бауренски, 9. Фурие