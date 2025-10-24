Димо Атанасов: Опасни са

Утре едноименния тим на Павликени играе в град Левски с местния отбор. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига.

„Мачът е съседско дерби, което му придава допълнителен заряд. Спечелихме последните си две срещи и свалихме напрежението. Вече в по-спокойна обстановка, продължаваме да работим. Подготвяме се максимално сериозно за предстоящия двубой. В състава на съперника има опитни футболисти, които знаят как да печелят. Важното е да изиграем пределно концентрирани 90-те минути. Естествено ще търсим и добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.