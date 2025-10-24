Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри и Норис отново са с равен статут в отбора на Макларън

Пиастри и Норис отново са с равен статут в отбора на Макларън

  • 24 окт 2025 | 07:56
  • 2225
  • 2

Само седмица след като беше обявено, че Ландо Норис ще трябва да понесе „спортни последствия“ до края на сезона във Формула 1 заради контакта с Оскар Пиастри в Сингапур равенството между двамата пилоти на Макларън беше възстановено.

Причината за този обрат е масовият инцидент в първия завой на спринта в Остин преди седмица, в който и двамата пилоти на Макларън бяха елиминирани. В тима от Уокинг са разгледали случилото се и са преценили, че то е по вина на Пиастри и затова е взето решението Норис повече да не трябва да търпи въпросните „спортни последствия“, които така и не стана ясно точно какви са.

Зак Браун потвърди, че ще има "спортни последствия" за Норис
Зак Браун потвърди, че ще има "спортни последствия" за Норис

„Да, ние разгледахме ситуацията отново – заяви Пиастри по време на вчерашната пресконференция преди Гран При на Мексико Сити. – Ние преразглеждаме всеки уикенд, независимо от това какво се случва. Смятам, че трябва да поема някаква отговорност за станалото в спринта. Затова от този уикенд сметките между двама ни са чисти.

„Това означава, че за Ландо повече няма да има последствия, това е. Има много фактори, които се взимат предвид, но в общи линии е това“, каза още пилотът на Макларън.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

20 години от историческата победа на Себастиен Льоб в Корсика

  • 23 окт 2025 | 16:50
  • 2013
  • 0
Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

  • 23 окт 2025 | 16:30
  • 5237
  • 1
Дженсън Бътън: Ще бъде епичен финал на сезона

Дженсън Бътън: Ще бъде епичен финал на сезона

  • 23 окт 2025 | 15:58
  • 1424
  • 1
Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

  • 23 окт 2025 | 15:20
  • 1868
  • 0
MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

  • 23 окт 2025 | 14:53
  • 854
  • 0
Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

  • 23 окт 2025 | 14:12
  • 2312
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 71384
  • 115
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 1828
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 2364
  • 1
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 8050
  • 0
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 1082
  • 1
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 14503
  • 3