Пиастри и Норис отново са с равен статут в отбора на Макларън

Само седмица след като беше обявено, че Ландо Норис ще трябва да понесе „спортни последствия“ до края на сезона във Формула 1 заради контакта с Оскар Пиастри в Сингапур равенството между двамата пилоти на Макларън беше възстановено.

Причината за този обрат е масовият инцидент в първия завой на спринта в Остин преди седмица, в който и двамата пилоти на Макларън бяха елиминирани. В тима от Уокинг са разгледали случилото се и са преценили, че то е по вина на Пиастри и затова е взето решението Норис повече да не трябва да търпи въпросните „спортни последствия“, които така и не стана ясно точно какви са.

„Да, ние разгледахме ситуацията отново – заяви Пиастри по време на вчерашната пресконференция преди Гран При на Мексико Сити. – Ние преразглеждаме всеки уикенд, независимо от това какво се случва. Смятам, че трябва да поема някаква отговорност за станалото в спринта. Затова от този уикенд сметките между двама ни са чисти.



„Това означава, че за Ландо повече няма да има последствия, това е. Има много фактори, които се взимат предвид, но в общи линии е това“, каза още пилотът на Макларън.

Снимки: Gettyimages