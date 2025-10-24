Популярни
Тодор Манев: Нуждаем се от точки

  • 24 окт 2025 | 07:50
  • 84
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград гостува в Созопол на местния отбор. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С оглед позицията ни в класирането, всички съперници са силни за нас. Трябва обаче да се опитваме да ги надвием, защото точковият ни актив е оскъден. С тази амбиция ще излизаме за всеки следващ мач. Очаквам тежка битка в Созопол. Отборът им допусна грешки, но и показа, че може да играе успешно срещу всеки. Не сме отписали двубоя, въпреки че имаме доста кадрови проблеми“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

