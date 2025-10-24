Петър Кюмюрджиев: Класирането на Димитровград не е реално

Едноименния тим на Созопол приема утре отбора на Димитровград. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Димитровград има потенциал за доста по-предно класиране в сравнение с настоящата му позиция в таблицата. Сигурен съм, че ще е амбициран да го подобри още в предстоящия мач срещу нас. Треньорската промяна ще им влее допълнителен импулс. Настройваме се за изключително тежък двубой. Ще играем обаче пред нашите фенове. Ще търсим максимума точки за да ги зарадваме“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.