Созопол победи Асеновец

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  • 11 окт 2025 | 21:46
  • 360
  • 0
В Созопол, едноименния тим се наложи с 3:1 над Асеновец (Асеновград). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Интригуващо начало на двубоя. Десетина минути след първия съдийски сигнал, Даниел Иванов даде преднина на домакините. След още толкова време, Александър Карталов изравни. Жулиен Телл изведе Созопол напред с гол в 32-ата минута. В средата на втората част Карталов пак вкара. Съдията обаче не зачете попадението, отсъждайки засада, която гостите оспориха. Борислав Трендафилов постави точка на спора с гола си в 71-ата минута.

