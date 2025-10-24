Популярни
  Димитър Дерменджиев: Футболистите да решат кой е по-добър, а не странични фактори

Димитър Дерменджиев: Футболистите да решат кой е по-добър, а не странични фактори

  • 24 окт 2025 | 07:36
  • 187
  • 0

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе в Раковски с местния Секирово. Срещата от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Представянето ни през настоящия сезон е колебливо до момента. Когато не вървят нещата, винаги съм търсил вината в нашия отбор и конкретно в мен като треньор. Това обаче, което видяхме в последния ни мач срещу Ямбол е потресаващо тотално ощетяване от съдията. Достатъчно е да се видят само две ситуации от двубоя – несъществуващата дузпа, която беше отсъдена за Ямбол и нарушението срещу нашия футболист в наказателното поле на противника, което беше подминато от реферът. Не е необходимо специалисти да изгледат въпросните моменте. Всеки може да ги види и да прецени, че тотално ни ощетиха. Нека в следващия ни двубой, футболистите да решат с играта си на терена кой е по-добрия отбор, а не странични фактори. Предстои мач за каляване на характера. Гостуваме на борбен противник, който играе агресивно. Такива срещи са много трудни, но и полезни за младите ни футболисти. От тях се добива ценен опит. Това не трябва да ни притеснява, а да ни мобилизира да изиграем 90-те минути концентрирано. Ще излезем да се надиграваме. Разбира се ще търсим и положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

