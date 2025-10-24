Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Какво ще направим ние

Росен Крумов: Какво ще направим ние

  • 24 окт 2025 | 07:14
  • 225
  • 0
Росен Крумов: Какво ще направим ние

Едноименният тим на Костинброд играе утре в Сливница със Сливнишки герой. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои дерби. Гостуваме на един от добре представящите се отбори през настоящия сезон. Елиминира ни за купата на Аматьорската лига на нашия стадион. Казаното дотук не ни притеснява. Вълнуваме се основно, какво ще направим ние в предстоящите 90 минути. Ако сведем грешките до минимум в дефанзивен план и сме концентрирани в завършващата фаза на атаката, можем да се надяваме на точки“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

Йорданов: Не успях да се зарадвам по най-добрия начин, още 10 минути щяха да ни стигнат

  • 24 окт 2025 | 00:33
  • 754
  • 1
Вердон: Не сме в дупка

Вердон: Не сме в дупка

  • 24 окт 2025 | 00:27
  • 780
  • 1
Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

Руи Мота: имахме много шансове за гол, Лудогорец показа капацитет да играе добре и да се бори докрай

  • 24 окт 2025 | 00:23
  • 3355
  • 3
Алмейда: Головете идват от грешки

Алмейда: Головете идват от грешки

  • 24 окт 2025 | 00:15
  • 989
  • 0
Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 61694
  • 97
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 29218
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 61694
  • 97
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 5624
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 704
  • 4
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 1254
  • 0
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 29218
  • 19
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 13268
  • 2