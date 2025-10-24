Росен Крумов: Какво ще направим ние

Едноименният тим на Костинброд играе утре в Сливница със Сливнишки герой. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои дерби. Гостуваме на един от добре представящите се отбори през настоящия сезон. Елиминира ни за купата на Аматьорската лига на нашия стадион. Казаното дотук не ни притеснява. Вълнуваме се основно, какво ще направим ние в предстоящите 90 минути. Ако сведем грешките до минимум в дефанзивен план и сме концентрирани в завършващата фаза на атаката, можем да се надяваме на точки“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.