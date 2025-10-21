Приеха в болница треньора на Болоня

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано е бил приет в болницата „Сант'Орсола-Малпиги“ в града вчера. Той е настанен в отделението по пневмология, ръководено от проф. Стефано Нава, поради пневмония с вероятен бактериален произход, което налага специфична антибиотична терапия, обявиха от клуба. Уточнява се, че проблемът не е свързан с коронавирус.

Очаква се наставникът да остане хоспитализиран за около пет дни. Това означава, че той няма да може да води тима си при гостуването на ФКСБ в среща от Лига Европа, която ще се играе в Букурещ в четвъртък. След това в неделя предстои регионално дерби срещу Фиорентина.

„Към момента клиничното му състояние бавно се подобрява. Ще последват новини в следващите дни. Целият клуб изпраща на Винченцо най-добри пожелания за бързо възстановяване“, завършва съобщението на Болоня.