Отложиха Лудогорец - Хебър

СТК към БФС отложи мача на Лудогорец II срещу Хебър. Причина за това е участието на "орлите" в Младежката шампионска лига. Друг двубой на разградчани - гостуването на Локомотив (Горна Оряховица), пък е изместено от 7 ноември (петък) за 8 ноември (събота).

Поради участие на ПФК „Лудогорец 1945“ Рз в Младежка шампионска лига на 01.11.2025 г и 05.11.2025 г, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 3, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от ХIV-ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК „Лудогорец 1945“ Рз и ПФК „Хебър 1918“Пз, се отлага.

Срещата от ХV-ти кръг на ВПФЛ между отборите на ОФК „Локомотив“ ГО и ПФК „Лудогорец 1945“ Рз, ще се проведе на 08.11/събота/2025 г от 14.30 часа, вместо на 07.11/петък/2025 г.