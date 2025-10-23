Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

Домакинският мач на Фейенорд срещу гръцкия Панатинайкос в Лига Европа в четвъртък е преместен за 17:30 от първоначално обявения начален час 19:45 поради предупреждения за лошо време, съобщава Ройтерс. Властите поискаха промяната, след като синоптиците издадоха предупреждение за "оранжев код" за силни ветрове над 100 км/ч, съобщи базираният в Ротердам клуб късно снощи. УЕФА и Фейенорд се съгласиха, че срещата може да се проведе с по-ранен старт.

"Фейенорд осъзнава, че тази промяна е в последния момент и може да повлияе на съществуващите планове, особено на привържениците с билети" се казва в изявление на Фейенорд.

Клубът също така потвърди, че феновете, които не могат да присъстват, могат да поискат възстановяването на сумите, като подробности ще бъдат обявени през следващата седмица.

