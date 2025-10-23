Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фейенорд
  3. Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 11:43
  • 553
  • 0
Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

Домакинският мач на Фейенорд срещу гръцкия Панатинайкос в Лига Европа в четвъртък е преместен за 17:30 от първоначално обявения начален час 19:45 поради предупреждения за лошо време, съобщава Ройтерс. Властите поискаха промяната, след като синоптиците издадоха предупреждение за "оранжев код" за силни ветрове над 100 км/ч, съобщи базираният в Ротердам клуб късно снощи. УЕФА и Фейенорд се съгласиха, че срещата може да се проведе с по-ранен старт.

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

"Фейенорд осъзнава, че тази промяна е в последния момент и може да повлияе на съществуващите планове, особено на привържениците с билети" се казва в изявление на Фейенорд.

Клубът също така потвърди, че феновете, които не могат да присъстват, могат да поискат възстановяването на сумите, като подробности ще бъдат обявени през следващата седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 09:58
  • 1701
  • 3
Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 06:45
  • 1414
  • 0
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 2489
  • 0
Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

  • 23 окт 2025 | 06:03
  • 2208
  • 0
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 6736
  • 0
От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 04:54
  • 2132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 17625
  • 26
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 3414
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 6792
  • 14
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 2902
  • 0
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 35809
  • 60
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 6736
  • 0