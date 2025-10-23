Популярни
Уникалното предизвикателство, което очаква отборите в Мексико

  • 23 окт 2025 | 12:56
  • 176
  • 0

Този уикенд сезонът във Формула 1 продължава с Гран При на Мексико Сити, която винаги предлага едно уникално предизвикателство за отборите и пилотите в световния шампионат. То е свързано с изключително голямата надморска височина, на която е разположена пистата „Ерманос Родригес“.

Мексиканското трасе се намира над 2200 метра над морското равнище, което прави въздуха в Мексико Сити изключително рядък. Срямо морското равнище в мексиканската столица въздухът е с 25% по-рядък, което се отразява значително на поведението на колите.

От една страна отборите са принудени да направя максимално големи отвори за охлаждане на своите коли, тъй като по-разреденият въздух затруднява чувствително охлаждането на спирачките и задвижващите системи. От друга страна пък тимовете използват крила, които с близки до тези, които се използват в Монако и Унгария, въпреки че старт-финалната права в Мексико е дълга над километър.

Заради разредения въздух обаче тези крила генерират притискане, което е много по-близко до това, което пилотите получават на „Монца“, където те използват най-малките си крила, за да имат възможно най-ниско челно съпротивление. Ефектът на системата DRS също е много малък, което пък се отразява негативно на изпреварванията, което пък прави добрата стартова позиция ключова за добро класиране в състезание в неделя.

Снимки: Gettyimages

