Втори старт с "уайлд кард" за V4 мотора на Ямаха този уикенд

Аугусто Фернандес и V4 моторът на Ямаха ще направят своето второ състезателно участие в MotoGP по време на Гран При на Малайзия този уикенд.

🗞️This weekend Augusto Fernández will spearhead the Yamaha Racing MotoGP Test Team as a wildcard rider at Round 20 of the 2025 MotoGP World Championship at the Malaysian GP 🇲🇾



Read More 👇 — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) October 22, 2025

Прототипната машина, по която в Ямаха работят от лятото на 2024 насам, направи своя състезателен дебют в Гран При на Сан Марино. На „Мизано“ Фернандес се класира на 22-то място в квалификацията, след което завърши 18-и в спринта и 14-ти в състезанието.

Освен в Сан Марино през 2025 година Фернандес има още пет участия като резерва или с „уайлд кард“. В тях най-доброто класиране на испанеца са двете 13-ти места, които той регистрира в Остин и Арагон.

Целта на неговото предстоящо участие на „Сепанг“ е събиране на информация за поведението на новият V4 мотор в по-екстремни условия. Традиционно Гран При на Малайзия е съпътствана от високи температури и висока влажност, а често в следобедните часове има и проливни дъждове, което прави условията наистина екстремни и не е случайно, че „Сепанг“ е предпочитана писта за тестове в MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages