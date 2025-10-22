Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

Отборът на Монако вече е в България, а още на "Летище София" звездната селекция на тима от Княжеството бе посрещната от множество фенове, които чакаха за снимки и автографи.

Екипът на Sportal.bg отново бе на точното място, за да ви покаже какво се случи още с появата на Майк Джеймс, Никола Миротич, Неманя Недович и Даниел Тейс на летището.

Припомняме ви, че тимът воден от гръцката легенда Василис Спанулис ще се изправи утре срещу Апоел Тел Авив. Срещата от шестия кръг на Евролигата е от 21:05 часа в "Арена София", а билет за нея можете да закупите ТУК!

Снимки: Sportal.bg