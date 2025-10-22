Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

  • 22 окт 2025 | 21:20
  • 1773
  • 0

Отборът на Монако вече е в България, а още на "Летище София" звездната селекция на тима от Княжеството бе посрещната от множество фенове, които чакаха за снимки и автографи.

Екипът на Sportal.bg отново бе на точното място, за да ви покаже какво се случи още с появата на Майк Джеймс, Никола Миротич, Неманя Недович и Даниел Тейс на летището.

Припомняме ви, че тимът воден от гръцката легенда Василис Спанулис ще се изправи утре срещу Апоел Тел Авив. Срещата от шестия кръг на Евролигата е от 21:05 часа в "Арена София", а билет за нея можете да закупите ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

  • 22 окт 2025 | 17:48
  • 562
  • 0
След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

  • 22 окт 2025 | 16:11
  • 2477
  • 0
Лука Шаманич напусна Баскония

Лука Шаманич напусна Баскония

  • 22 окт 2025 | 14:18
  • 366
  • 0
Макаби и Реал Мадрид започнаха надлъгването в Белград

Макаби и Реал Мадрид започнаха надлъгването в Белград

  • 22 окт 2025 | 21:35
  • 804
  • 0
Кошмар за Партизан! Една от големите звезди на "гробарите" аут за 3 месеца

Кошмар за Партизан! Една от големите звезди на "гробарите" аут за 3 месеца

  • 22 окт 2025 | 13:28
  • 2938
  • 0
Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

  • 22 окт 2025 | 13:09
  • 670
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 11482
  • 9
Съставите за дербито на "Бернабеу"

Съставите за дербито на "Бернабеу"

  • 22 окт 2025 | 20:52
  • 1791
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 481823
  • 24
Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

  • 22 окт 2025 | 20:56
  • 3699
  • 2
Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 841
  • 18
Челси - Аякс (съставите)

Челси - Аякс (съставите)

  • 22 окт 2025 | 21:05
  • 548
  • 1