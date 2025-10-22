Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Димитрис Итудис за мача с Монако: Приемаме това предизвикателство

Димитрис Итудис за мача с Монако: Приемаме това предизвикателство

  • 22 окт 2025 | 20:27
  • 1601
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив отвори вратите на "Арена София" за медиите днес, а преди заниманието старши треньорът на израелския гранд Димитрис Итудис сподели очакванията си за мача с Монако от шестия кръг на Евролигата, който ще се изиграе утре от 21:05 ч. в столичното спортно съоръжение.

- Г-н Итудис, още един важен мач за вас срещу един от топ отборите в Европа през последните години. Готови ли сте за двубоя и кое ще е най-трудното нещо утре?
- Благодаря, че сте тук. Предстои ни поредният важен мач. Монако е вицешампионът от последното издание на Финалната четворка. Два пъти са били в тази роля. Имат изграден отбор с цел да стигнат до края на турнира. Имат всичко необходимо. На всяка позиция имат играчи от супер класа. Добре структурират играта си. Всичко казва, че те са един съвършен отбор. За нас ще е предизвикателство и ние приемаме това предизвикателство. 

- Вие загубихте последния си домакински двубой, може би сега ще искате да се реванширате на феновете в България?
- Реванш ... Не, не се стремим към реванш. 
- Може би да покажете по-добро лице?
- Ние показваме по-добро лице като цяло. След това имахме четири победи. Не играем само у дома, както казахте, но ние играем баскетбол и като гост. Отборът показа характер, постигнахме победи, които ни помогнаха да повдигнем самочувствието си. В процес сме на това да изградим добра химия и атмосфера в тима - в смисъл да се познаваме по-добре в дефанзивен и офанзивен план.

Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"
Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"
Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Евролига

Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

  • 22 окт 2025 | 17:48
  • 560
  • 0
След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

След сблъсък на тренировка, нов проблем в Олимпиакос преди мача с Байерн Мюнхен

  • 22 окт 2025 | 16:11
  • 2476
  • 0
Лука Шаманич напусна Баскония

Лука Шаманич напусна Баскония

  • 22 окт 2025 | 14:18
  • 366
  • 0
Макаби и Реал Мадрид започнаха надлъгването в Белград

Макаби и Реал Мадрид започнаха надлъгването в Белград

  • 22 окт 2025 | 21:35
  • 799
  • 0
Кошмар за Партизан! Една от големите звезди на "гробарите" аут за 3 месеца

Кошмар за Партизан! Една от големите звезди на "гробарите" аут за 3 месеца

  • 22 окт 2025 | 13:28
  • 2937
  • 0
Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

  • 22 окт 2025 | 13:09
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 11447
  • 9
Съставите за дербито на "Бернабеу"

Съставите за дербито на "Бернабеу"

  • 22 окт 2025 | 20:52
  • 1764
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 481810
  • 24
Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

  • 22 окт 2025 | 20:56
  • 3648
  • 0
Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 831
  • 18
Челси - Аякс (съставите)

Челси - Аякс (съставите)

  • 22 окт 2025 | 21:05
  • 539
  • 1