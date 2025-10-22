Димитрис Итудис за мача с Монако: Приемаме това предизвикателство

Отборът на Апоел Тел Авив отвори вратите на "Арена София" за медиите днес, а преди заниманието старши треньорът на израелския гранд Димитрис Итудис сподели очакванията си за мача с Монако от шестия кръг на Евролигата, който ще се изиграе утре от 21:05 ч. в столичното спортно съоръжение.

- Г-н Итудис, още един важен мач за вас срещу един от топ отборите в Европа през последните години. Готови ли сте за двубоя и кое ще е най-трудното нещо утре?

- Благодаря, че сте тук. Предстои ни поредният важен мач. Монако е вицешампионът от последното издание на Финалната четворка. Два пъти са били в тази роля. Имат изграден отбор с цел да стигнат до края на турнира. Имат всичко необходимо. На всяка позиция имат играчи от супер класа. Добре структурират играта си. Всичко казва, че те са един съвършен отбор. За нас ще е предизвикателство и ние приемаме това предизвикателство.

- Вие загубихте последния си домакински двубой, може би сега ще искате да се реванширате на феновете в България?

- Реванш ... Не, не се стремим към реванш.

- Може би да покажете по-добро лице?

- Ние показваме по-добро лице като цяло. След това имахме четири победи. Не играем само у дома, както казахте, но ние играем баскетбол и като гост. Отборът показа характер, постигнахме победи, които ни помогнаха да повдигнем самочувствието си. В процес сме на това да изградим добра химия и атмосфера в тима - в смисъл да се познаваме по-добре в дефанзивен и офанзивен план.

Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев