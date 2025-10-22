Популярни
  Баскетболистите на Апоел тренират в завидно добро настроение преди мача с Монако

Баскетболистите на Апоел тренират в завидно добро настроение преди мача с Монако

  • 22 окт 2025 | 19:53
  • 525
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив демонстрира завидно добро настроение пред камерата на Sportal.bg преди мача с Монако утре. Израелският гранд приема финалиста от последния сезон в Евролигата утре от 21:05 часа в "Арена София" в среща от шестия кръг от "турнира на богатите".

Баскетболистите на Димитрис Итудис са готови за двубоя, в който влизат след две победи като гости на Валенсия и Париж, заемайки второ място във временното класиране.

Те проведоха предпоследното си занимание в столичното спортно съоръжение отново без двама важни играчи, които се възстановяват след операции - Бруно Кабокло и Ям Мадар.

Интересът към срещата расте постоянно, като се очаква отново страхотна атмосфера в залата, където феновете на баскетбола ще могат да видят и големите звезди на тима от Княжеството - Майк Джеймс, Никола Миротич и Даниел Тайс.

Снимки: Sportal.bg

