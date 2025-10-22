Популярни
Тайлър Енис: Фокусирал съм се изцяло върху баскетбола, нямаме време да мислим за друго

  • 22 окт 2025 | 20:10
  • 1663
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив проведе открита за медиите тренировка, а преди нея баскетболистът на израелския гранд Тайлър Енис отговори на въпросите за мача с Монако в "Арена София".

- Още един важен мач за вас. Готови ли сте за двубоя? Питахме треньора и той каза, че ще играете срещу един от топ отборите в Европа. Какво очакваш от мача?
- Очевидно това е един много важен домакински мач. Знаете, че искаме да спечелим всички срещи, най-вече в ранната фаза на турнира. Предизвикателство ще е, но сме подготвени и се стараем да ставаме по-добри всеки следващ ден. Утре е поредната стъпка. Подготвени сме, ще вложим енергия и се надявам, че ще спечелим. 

- Ти самият как се чувстваш?
- Чувствам се добре. Намерих ритъма си. Вече сме в сезона. Има върхове и падения, но се радвам на факта, че ставаме по-добри след всеки ден. Имахме доста добър старт и искаме да продължим така. 

- Какво искаш да кажеш на феновете преди мача?
- Харесва ни подкрепата. Имаме едни от най-добрите фенове в света. Усещаме любовта им, а ние играем за честта на фланелката. Продължавайте да ни подкрепяте, а ние ще свършим нашата работа на игрището. 

- Как се чувствате тук в София, България?
- Нормално, ако трябва да съм честен. Фокусирал съм се изцяло върху баскетбола. Пътуваме много, играем много мачове. Нямаме време да мислим за друго. 

Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"
