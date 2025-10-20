11-те на Берое и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 20:00 часа.

БЕРОЕ - МОНТАНА

Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Фекундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 9. Йасид Валбуена, 14. Викторио Вълков, 18. Стилиян Русенов, 21. Алберто Салидо, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо;

Монтана: 1, Марсио Роса, 15. Кристофър Ачемпонг, 20, Дейвид Малембана, 25. Соломон Джеймс, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 7. Борис Димитров, 24. Калоян Стрински, 9. Филип Ежике, 16. Томас Азеведо.