Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. 11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 20 окт 2025 | 18:57
  • 2777
  • 3
11-те на Берое и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Монтана, които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 20:00 часа.

БЕРОЕ - МОНТАНА

Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Фекундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 9. Йасид Валбуена, 14. Викторио Вълков, 18. Стилиян Русенов, 21. Алберто Салидо, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо;

Монтана: 1, Марсио Роса, 15. Кристофър Ачемпонг, 20, Дейвид Малембана, 25. Соломон Джеймс, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 7. Борис Димитров, 24. Калоян Стрински, 9. Филип Ежике, 16. Томас Азеведо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без контузени в ЦСКА

Без контузени в ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 856
  • 0
Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

  • 20 окт 2025 | 13:25
  • 884
  • 6
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 19479
  • 2
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 23040
  • 29
Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

  • 20 окт 2025 | 11:58
  • 3073
  • 2
Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 18026
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 10407
  • 8
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 11733
  • 10
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 23040
  • 29
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 19479
  • 2
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 24600
  • 17