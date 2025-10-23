"Лигата на талантите" с анализ на кръга в Елитната група до 18 години

„Лигата на талантите“ направи пълен анализ на всичко най-интересно от 10-ия кръг в Елитната група до 18 години — кръг, който се отличи с по-ниска резултатност, но запази високото напрежение и драматичните моменти на терена.

Въпреки по-малкия брой голове в повечето двубои, няколко мача ясно се откроиха. В едно от дербитата Септември (София) постигна минимална, но важна победа над коравия тим на Национал. В другия ключов мач от кръга Локомотив (Пловдив) поднесе най-убедителното представяне — разгромна победа над ЦСКА. „Смърфовете“ демонстрираха отлична ефективност в атака и категорично надиграха „червените“