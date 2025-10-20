Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 20 окт 2025 | 20:01
  • 1296
  • 0

Национал - Септември 1:2
0:1 Васил Василов (67') д
1:1 Стефан Крумов (73')
1:2 Димитър Челебиев (82) д

Славия - Миньор (Перник) 1:0
1:0 Симеон Петков (62')

Янтра - Ботев (Пловдив) 0:4
0:1 Радослав Караманов (41')
0:2 Радослав Караманов (50')
0:3 Радослав Караманов (71')
0:4 Стилиян Добревски (79')

Пирин - Берое 1:0
1:0 Ивайло Иванов (46')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 5:1
1:0 Стефан Гочев (6')
2:0 Радослав Палазов (29')
3:0 Тодор Гергишаров (46')
4:0 Димитър Мрънков (77')
4:1 Давид Костадинов (86')
5:1 Димитър Минев (88')

Монтана - Арда 1:0
1:0 Мартин Симеонов (41')

Нефтохимик - Хебър 0:1
0:1 Николай Ичев (7') д

Спартак (Варна) - Локомотив (София) 0:1 
0:1 Валентин Архипов (89')

