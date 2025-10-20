Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

Национал - Септември 1:2
0:1 Васил Василов (67') д
1:1 Стефан Крумов (73')
1:2 Димитър Челебиев (82) д
Славия - Миньор (Перник) 1:0
1:0 Симеон Петков (62')
Янтра - Ботев (Пловдив) 0:4
0:1 Радослав Караманов (41')
0:2 Радослав Караманов (50')
0:3 Радослав Караманов (71')
0:4 Стилиян Добревски (79')
Пирин - Берое 1:0
1:0 Ивайло Иванов (46')
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 5:1
1:0 Стефан Гочев (6')
2:0 Радослав Палазов (29')
3:0 Тодор Гергишаров (46')
4:0 Димитър Мрънков (77')
4:1 Давид Костадинов (86')
5:1 Димитър Минев (88')
Монтана - Арда 1:0
1:0 Мартин Симеонов (41')
Нефтохимик - Хебър 0:1
0:1 Николай Ичев (7') д
Спартак (Варна) - Локомотив (София) 0:1
0:1 Валентин Архипов (89')