  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Димитър Каров: Една сбъдната мечта

  • 22 окт 2025 | 16:39
  • 1125
  • 0

Легендата на българския волейбол Димитър Каров се завърна от САЩ, където на специална церемония бе въведен във волейболната зала на славата. Церемонията бе в град Холиок, щата Масачузет.

„Това за мен е една сбъдната мечта и голямо признание“, заяви при пристигането си Каров.

Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола
Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

Той бе състезател на армейците, като екипа на ЦСКА спечели 5 шампионски титли и 3 национални купи, а през 1969 година триумфира и в най-престижния клубен турнир на континента — КЕШ (Купата на европейските шампиони).

Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата
Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

В националния отбор Каров записа 3 участия на Олимпийски игри — Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972, както и историческия сребърен медал от Световното първенство 1970 в София.

