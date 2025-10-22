Димитър Каров: Една сбъдната мечта

Легендата на българския волейбол Димитър Каров се завърна от САЩ, където на специална церемония бе въведен във волейболната зала на славата. Церемонията бе в град Холиок, щата Масачузет.

„Това за мен е една сбъдната мечта и голямо признание“, заяви при пристигането си Каров.

Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

Той бе състезател на армейците, като екипа на ЦСКА спечели 5 шампионски титли и 3 национални купи, а през 1969 година триумфира и в най-престижния клубен турнир на континента — КЕШ (Купата на европейските шампиони).

В националния отбор Каров записа 3 участия на Олимпийски игри — Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972, както и историческия сребърен медал от Световното първенство 1970 в София.