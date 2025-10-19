Димитър Каров вече е увековечен в Международната зала на славата на волейбола

Легендарният български разпределител Димитър Каров беше официално увековечен в Междинародната зала на славата на волейбола в град Холиок, щата Масачузец.

Роден през 1943 година, Димитър Каров израства като един от най-интелигентните и технични разпределители, които Европа е виждала. С екипа на ЦСКА печели 5 шампионски титли и 3 национални купи, а през 1969 година триумфира и в най-престижния клубен турнир на континента — КЕШ (Купата на европейските шампиони).

В националния отбор Каров е двигател на формацията, която записва 3 участия на Олимпийски игри — Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972, както и историческия сребърен медал от Световното първенство 1970 в София.

С ниския си ръст за позицията (169 см), той компенсира с брилянтна техника, интелект и феноменално усещане за играта. Играч, който не просто подава, а режисира всеки гейм.

Избирането на Димитър Каров в Залата на славата е не просто индивидуално отличие — то е признание за българската школа по волейбол. С неговото име България вече има четирима вечни представители редом до легенди като Карч Кирали, Лоренцо Бернарди и Сергей Тетюхин. Каров е олицетворение на философията, че височината не прави разпределителя – умът, техниката и сърцето го правят.

Освен Каров в Залата на славата като част от клас 2025 бяха приети още: Иван Милкович (Сърбия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Франческа Пичинини (Италия), Лаура Лудвиг (Германия), Кент Стифънс (САЩ), Юрген Вагнер (Германия), Бари Каузнер (Австралия) и Гийермо Вили Паредес (Аржентина).

Тяхното увековечаване съвпада с 150-ия рожден ден на волейболната игра, който се отбелязва през 2025 година. По този повод от Международната зала на славата на волейбола (IVHF) са организирали различни събития, с които да отпразнуват наследството и бъдещето на спорта.

„Чрез партньорства, събития и разказване на истории ще обединим федерации, фенове, спортисти, треньори и лидери по целия свят, за да съхраним и популяризираме историята на волейбола“, казват от IVHF.

А в Холиок се гордеят с факта, че волейболът тръгва именно от там и това се вижда ясно от герба на полицията в града. Той представлява бяла волейболна топка, върху която е изобразена тъмна картина на кметството, обградена от думите „HOLYOKE” и „BIRTHPLACE OF VOLLEYBALL” (родно място на волейбола). Този символ е доказателство за претенцията на града да бъде родното място на спорта, който е създаден от Уилям Г. Морган в Холиоук през 1895 г. Емблемата е изобразена върху логата на полицейското управление и върху патрулните им автомобили.

„За мен това е един прекрасен момент, сантиментален момент, щастлив момент, защото това, както се казва, е завършекът на моята спортна кариера. С тази висока оценка, която ми е дадена, да вляза в Зала на славата с най-добрите, най-титулованите спортисти, които са печелили световни и олимпийски първенства. Така че за мен е едно огромно щастие“, заяви легендарният Димитър Каров по повод приемането си в Международната зала на славата на волейбола.