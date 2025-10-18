Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

Легендата Димитър Каров влиза в Международната зала на славата

  • 18 окт 2025 | 09:25
  • 1028
  • 0

България отново намери място сред великите на световния волейбол!

Легендарният разпределител Димитър Каров официално бе приет в в Международната зала на славата на волейбола в Холиок, Масачузетс ( САЩ), клас 2025.

Това бе признание не само за неговата изключителна кариера, но и за златната епоха на българския волейбол от 60-те и 70-те години.

Тази нощ Димитър Каров и останалите волейболни легенди, които официално ще бъдат приети в International Volleyball Hall of Fame днес от 18:00 часа (б.р. българско време) бяха специални гости на кмета на Холиок на събитието под името “ Mayor’s Reception “.

Заедно с Димитър Каров на церемонията присъстваха и президента на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев и неговата половинка Кремена Русева.

Димитър Каров и Любо Ганев не пропуснаха да се снимат на Стената на славата и да посочат портретите на великите Васил Симов (2019) и Борис Гюдеров (2019).

Димитър Златанов (2007) също е един от българските волейболисти, който е член на

Международната зала на славата на волейбола в в Холиок.

Освен Димитър Каров, другите лауреати също бяха на официалното събитие: Иван Милкович (Сърбия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Франческа Пичинини (Италия), Лаура Лудвиг (Германия), Кент Стифънс (САЩ), Юрген Вагнер (Германия), Бари Каузнер (Австралия) и Гийермо Уили Парадес (Аржентина).

Роден през 1943 година, Димитър Каров израства като един от най-интелигентните и технични разпределители, които Европа е виждала. С екипа на ЦСКА печели 5 шампионски титли и 3 национални купи, а през 1969 година триумфира и в най-престижния клубен турнир на континента — КЕШ (Купата на европейските шампиони).

В националния отбор Каров е двигател на формацията, която записва 3 участия на Олимпийски игри — Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972, както и историческия сребърен медал от Световното първенство 1970 в София.

С ниския си ръст за позицията (169 см), той компенсира с брилянтна техника, интелект и феноменално усещане за играта. Играч, който не просто подава, а режисира всеки гейм.

Избирането на Димитър Каров в Залата на славата е не просто индивидуално отличие — то е признание за българската школа по волейбол. С неговото име България вече има четирима вечни представители редом до легенди като Карч Кирали, Лоренцо Бернарди и Сергей Тетюхин.

Каров е олицетворение на философията, че височината не прави разпределителя – умът, техниката и сърцето го правят.

„Това е чест за целия български волейбол. Моите съотборници, треньорите и феновете са част от това отличие.“

