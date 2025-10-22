Популярни
Ансу Фати се замеси в скандал с новия треньор на Монако

  • 22 окт 2025 | 16:11
  • 579
  • 0
Ансу Фати се замеси в скандал с новия треньор на Монако

Крилото на Барселона Ансу Фати, който през този сезон е под наем в Монако, се замеси в скандал с новия треньор на тима Себастиан Поконьоли още в дебюта на белгиеца. “Монегаските” завършиха само 1:1 в гостуването си на Анже, а Фати бе заменен в 70-ата минута и не поздрави новия наставник на тима. Крилото имаше много проблеми с контузии и сериозен спад в представянето си в последните сезони, но след пристигането във Франция успя да възроди формата си. От Монако пък демонстрираха амбиции през лятото, когато бе направена солидна селекция в опит да се скъси изоставането до лидерите е Лига 1, но в момента те са седми с едва четири победи от осем мача.

“Говорих с Ансу след мача. Той реагира правилно. Нормално е един играч да е разочарован, когато го сменят. Реакцията му беше глупава, но подобни епизоди казват много за играча. Смените винаги се правят с причина. Независимо дали са тактически, физически или медицински. Всяко нещо има обяснение и играчите трябва да го знаят. Ансу Фати трябва да работим върху емоционалния контрол. Не съм от треньорите, които много се вглежда в тези първоначални реакции, които с плод на емоции, стига играчът да възприеме правилното отношение на следващия ден. В този случай се случи така и не съм притеснен,” обясни случилото се Поконьоли след срещата.

Снимки: Gettyimages

